Dorothee was veertig jaar leidster bij de scouting in Didam en stopt met een lintje op zak

Populari­teit vakantie­spe­len in Liemers stijgt: meer kinderen verwacht in Zevenaar en Pannerden

De kinderspeelweken in de Liemers zitten in de lift. Doedorp in Zevenaar mikt in augustus op circa 500 kinderen, 100 meer dan afgelopen jaar. Ook de vakantiespelen in Pannerden verwacht meer aanloop.