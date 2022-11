Drie flatwoningen ’s-Heerenberg onbewoonbaar na felle, uitslaande brand, oorzaak blijft onbekend

Het gaat om de flatwoning op de tweede verdieping, waar de brand zondag rond 09.45 uur ontstond, en de woning erboven. Die hebben beide brandschade opgelopen, en ook is er rook- en roetschade. De onderliggende flatwoning heeft voornamelijk waterschade en is daardoor voorlopig ook niet bewoonbaar.



,,De woningen moeten eerst schoongemaakt en gerenoveerd worden voor ze weer geschikt zijn om in te wonen”, zegt een woordvoerder van de brandweer. Bij het onderzoek naar hoe de brand is begonnen, is al snel een misdrijf (bijvoorbeeld brandstichting) uitgesloten.



Van een technische oorzaak zoals kortsluiting, is evenmin sprake, blijkt uit het brandonderzoek. ,,We komen er niet meer achter wat wel de oorzaak is geweest, die zal dus onbekend blijven”, aldus de woordvoerder.