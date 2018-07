Drugsdealer aangehouden die 'zonder problemen' aan minderjarigen verkocht

Brand in schuur in buitenge­bied bij Kilder

30 juni KILDER - De brandweer is vanmiddag kort voor 15.00 uur uitgerukt voor een brand in een schuur in het buitengebied bij Kilder. Ter plaatse bleek een auto in de schuur in brand te staan. De brandweer heeft het vuur geblust. Het lijkt er kort na het incident op dat er geen gewonden zijn.