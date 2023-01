Drugslab Didam draaide volop, aldus politie: ‘Labs zijn levensgevaarlijk, deze zaak heeft prioriteit’

Of er drugs zijn gevonden en welke dat zijn, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek naar de verdachte(n) achter het lab loopt namelijk nog. Onder meer de afdeling forensische opsporing doet grondig onderzoek. Tips zijn en blijven welkom, aldus de politie. ,,Labs zijn levensgevaarlijk”, zegt een politiewoordvoerder. ,,De criminaliteit die eromheen hangt is ontwrichtend en de zaak heeft dan ook prioriteit.”

Het was de tweede keer in iets meer dan twee jaar tijd dat er een drugslab op deze plek ontdekt werd. Het pand staat nota bene op een paar honderd meter van het gemeentehuis. Volgens Montferland-burgemeester Harry de Vries is het zelfs de derde keer in tien jaar tijd dat in deze straat een drugsgerelateerd incident is.