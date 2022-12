Duitse Audi vliegt uit de bocht en belandt op plantenbakken in 's-Heerenberg; bestuurster gewond

Wie mag Johannes laten cremeren? Overleden vader van Didamse ligt al weken in Thaise koeling vanwege juridische strijd

Het is onverdraaglijk en maakt haar enorm verdrietig, het idee dat haar overleden vader nu al weken in een Thaise koeling ligt. Maar de kans dat Iris Akkermans hem op korte termijn kan laten cremeren, is vrijwel nihil. Want alles en iedereen werkt tegen.

25 november