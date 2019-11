Duitse snelweg bij Emmerik wordt voor de zevende keer dit jaar in een weekend afgesloten

EMMERIK - De snelweg A3 vanaf de Nederlanse grens (A12) naar Oberhausen wordt in het weekend van 22 tot 25 november volledig afgesloten ter hoogte van Elten en Emmerik. In dat weekend wordt het nieuwe viaduct dat Elten met Stokkum verbindt over de A3 geplaatst. Het werk begint om vrijdagavond om 22 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur.

Het is de zevende keer dit jaar dat de snelweg in de directe omgeving van Emmerik in een weekend volledig wordt afgesloten om een verouderd viaduct te verwijderen en enkele maanden later de nieuwe versie terug te plaatsen, of wegens andere wegwerkzaamheden.

Meer viaducten vervangen

Begin dit jaar werd het viaduct aan de Speelbergstrasse vervangen. Daarna was het in mei de beurt aan de brug tussen Netterden en Klein Netterden die na 44 jaar werd vervangen. Komend jaar worden nog diverse viaducten op het traject naar Oberhausen vervangen.

Het viaduct dat over de A3 in de weg Stokkumer Straße/Rietbroek wordt geplaatst, is de afgelopen maanden op de belendende parkeerplaats aan de A3 vlakbij de afslag Elten gebouwd. Het drie miljoen euro kosten gevaarte wordt met zwaar transportmateriaal naar zijn toekomstige plek gereden en op de dragers geschoven. Het 60 jaar oude vidaduct moest vervangen worden omdat het niet meer voldeed aan de veiligheidseisen.

Omleidingen

Verkeer dat van de Nederlandse kant komt, wordt in het weekend van 22 tot 25 november omgeleid via de afslag Beek/Elten. Verkeer vanuit Duitsland wordt via de afslag Emmerik/'s-Heerenberg omgeleid. Voor het vrachtverkeer uit beide richtingen worden separate omleidingsroutes met borden aangegeven.