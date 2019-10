Een halve eeuw trouw aan dezelfde baas: ‘Het is leuk geweest’

‘Integratie van Polen in Montfer­land­se wijken werkt niet’

11 oktober NIEUW-DIJK - Het spreiden van arbeidsmigranten over de diverse dorpen en wijken in Montferland werkt niet. Concentratie van buitenlandse werknemers in grote, nieuw te bouwen hotels is juist dè oplossing. Dat vindt René Derksen, directeur van Cervo, een grote uitzendorganisatie uit Nieuw-Dijk die meer dan 3.000 arbeidsmigranten moet huisvesten in heel Nederland.