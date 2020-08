Een levensechte pop als sekspartner: ‘Veel mensen vereenzamen’

Het begon allemaal als een geintje, vertelt directeur Paul van den Reek van House of Dolls in Didam. ,,Iemand vertelde me over een bordeel in Barcelona, waar ze uitsluitend werkten met levensechte sekspoppen. Ze hadden er elf. Er was een wachtlijst. Ik zag er wel een markt voor.”



Sinds 2017 verkoopt Van den Reek in China geproduceerde zogeheten real dolls op de Nederlandse en Belgische markt. Poppen gemaakt van siliconen of TPE (thermoplastisch elastomeer, een kunststof), waar voornamelijk mannen seks mee hebben. Compleet met penetratie in vagina, mond of anus.



Samen met manager Vincent Spies en marketingman Olando Wolbrink timmert Van den Reek aan de weg, onder meer via reclame langs snelweg A12. Pogingen om hun poppen ook via sociale media als Facebook aan de man te brengen verlopen moeizamer. Er is sprake van censuur op seksueel beladen berichten. Hypocriet, vinden de mannen. ,,Een IS-onthoofding, allerlei vormen van bruut geweld: geen probleem. Maar een tepel mag je niet laten zien.”