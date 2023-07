Een stukje Montferland in Berg en Dal tijdens de Vierdaagse: ‘Veel belangstelling om mee te doen’

update Ed en Bas zaten opge­scheept met 50 gedumpte hanen: ‘Wat moeten we hier, dachten ze’

Toen Ed en Bas Beursken woensdagochtend naar buiten keken, zagen ze geen 30 maar meer dan 80 kippen in hun weide lopen. Liefst 50 witte hanen waren er in de late uurtjes gedumpt bij hen in het buitengebied van Didam.