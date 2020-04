Eerste Achterhoekse kermis geschrapt door corona

De kermis begint op 19 juni en dat is weliswaar na de datum van 1 juni, tot wanneer de coronamaatregelen gelden, maar toch vindt het broederschap het onverstandig het feest te gaan vieren. ‘Het gildebestuur wil op deze manier zijn verantwoordelijkheid nemen in de coronacrisis en het gilde door deze lastige periode leiden’.



Recent werd al bekend dat in Keijenborg de optocht met versierde wagens is afgelast voor zondag 21 juni. Dit vooral omdat er niet gewerkt kan worden aan de wagens omdat samenkomen verboden is. De kermis zelf gaat vooralsnog wel door, maar met een beslissing hierover wordt gewacht op landelijke berichten. Voorzitter Martijn Pietersen van het Schuttersgilde St. Jan: ,,Als landelijk wordt afgekondigd dat in juni ook iedereen moet binnenblijven, zeggen we de kermis ook af.”