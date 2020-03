Eerste coronadode in Montferland

Weer drie mensen met corona erbij: nu 49 besmettin­gen in de Liemers

21:44 ZEVENAAR - Opnieuw is bij drie inwoners van de Liemers corona vastgesteld. De infectie met het virus is ontdekt bij mensen uit Zevenaar, Duiven en Westervoort. In Doesburg en Montferland is het aantal vastgestelde besmettingen gelijk gebleven.