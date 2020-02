Eerste panden gesloopt voor verbreding A12 en aanleg A15

In opdracht van Rijkswaterstaat worden in totaal 23 panden gesloopt de komende periode. Het gebouw van de hondenclub in Zevenaar is inmiddels al verplaatst. Een trafohuisje dat in de weg staat, wordt door het nutsbedrijf verplaatst.



De Raad van State moet overigens nog uitspraak doen over de plannen van Rijkswaterstaat met de A15 en de A12 in verband met de stikstofdiscussie.