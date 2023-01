Eigenaar drugslab Didam liet zich niet zien, buren verrast na politie-inval: ‘We hebben nooit iets gemerkt’

Celstraf­fen voor Gravenaar en Arnhemmers die ondanks ‘kookpro­ble­men’ 100.000 euro verdienden met drugslab

Vier verdachten die zijn vervolgd wegens het drugslab aan de Endepoelstraat in Didam, hebben donderdag in Arnhem celstraffen tot 3,5 jaar opgelegd gekregen. De officier van justitie had celstraffen tot vijf jaar geëist.

28 januari