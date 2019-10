Emmerik komt met eigen ‘ordnungsdienst’ om rust te bewaken

Aanbod koopwonin­gen in Liemers wordt schraal

12 oktober ZEVENAAR/DIDAM - Mensen die een woning willen kopen in de Liemers hebben door een opdrogend aanbod minder keus. Dat heeft invloed op de prijs en de doorstroming in de markt. Makelaar Rick Mom: ,,Een woning die reëel geprijsd is, gaat hier binnen twee weken van de hand. Maar het aanbod is er niet.”