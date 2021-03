Emoties bij raadsleden Montferland rond sloop zwembad; nieuwe discussie over wasservice daardoor uitgesteld

Verbijste­ring over wasservice: ‘Ouderen krijgen soms een ongelukje, dat wil je toch niet wereldkun­dig maken?’

28 februari DIDAM/’s-HEERENBERG - Bij 785 hulpbehoevende inwoners van de gemeente Montferland viel begin februari een brief in de bus, waarin stond dat ze hun was voortaan buiten de deur moeten laten doen. De gemeente wil de oplopende zorgkosten op die manier in de hand krijgen. Maar deze maatregel roept felle weerstand op.