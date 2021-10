Emotioneel en groots eerbetoon aan Nick Groot Bruinderink (32): verlies kwam hard aan bij veel mensen

De Didammer overleed vorige week, in de nacht van zondag op maandag, aan de verwondingen die hij opliep bij een noodlottig ongeval in zijn woonplaats. Dat kwam hard aan bij heel veel mensen, want Groot Bruinderink had een groot sociaal netwerk.



Hij was een gangmaker bij de Didamse voetbalvereniging en een graag geziene gast op de Spinnekop-tribune bij De Graafschap. Ook wordt hij gemist door de leerlingen en collega’s van het Over Betuwe College (OBC) in Huissen, waar hij docent was.



Om Bruinderink een laatste eer te bewijzen, vormden de 1500 aanwezigen een 1,5 kilometer lange erehaag vanaf Plok naar de woning van de Didammer. De uitvaart vindt maandag plaats. Groot Bruinderink werd 32 jaar.