En dan ben je wees en moet je het zelf maar uitzoeken: honderden jongeren worden uit hun ouderlijk huis gezet

Wat te doen met de Hoevert, Aldi en andere gebouwen bij centrum van Didam? Buurt en onderne­mers praten mee

7 april DIDAM - Inwoners van Didam die hun zegje willen doen over de nieuwe invulling van de locatie van zwembad De Hoevert in het dorp, kunnen ook een mening geven over de plek van supermarkt Aldi en het kantoor van woningcorporatie Plavei, eveneens aan de Kerkstraat.