Ernstig ongeval in Didam: minderjarige fietsster aangereden door vrachtwagen, toestand kritiek

De politie laat zondagochtend weten dat het meisje nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Over de toedracht van het ongeluk kan de politie nog niets zeggen. ,,Het analyserapport is er nog niet. Dat houdt in dat we pas later duidelijker antwoord kunnen geven op de vraag wat de oorzaak van een incident is geweest. Onze collega’s willen altijd eerst alle betrokkenen spreken om hun verhaal te horen daaruit maken we op wat er exact is gebeurd", aldus een woordvoerder.