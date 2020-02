Even de pruik vasthouden; carnavalisten slaan zich in Zeddam door storm Dennis heen

De straffe wind met zo nu en dan een vlaag die stevig aankwam, had geen invloed op de uitgelaten sfeer in de light-versie van de optocht en bij het publiek aan de kant.

Veiligheid

In Westervoort, Kilder en Herwen gingen de optochten helemaal niet door vanwege de storm. Uit veiligheidsoverwegingen reden er in Zeddam geen grote wagens in de optocht mee. Tractoren en busjes om de grote geluidsinstallaties bij de groepen te herbergen, waren wel toegestaan.



Jeugdprins Tygo de eerste was blij dat hij vanuit een cabriolet toch ‘zijn’ optocht kon meemaken. ,,Ook zonder de grote wagens is het prachtig. Ik ben blij dat dit door kon gaan onder ons motto ’t is weer zo wiet.”