FC Twente, FC Utrecht, ADO: voetballers zijn benieuwd naar het veld dat nu getest wordt bij ’t Peeske

Achtste survival­run Loil trekt duizend mensen

30 juni LOIL - ,,We zijn vandaag in Loil, maar hebben vooral heel veel lol’’, roept Marjan Schoemaker (44) enthousiast. Samen met haar man, drie dochters en een paar vriendjes is ze zondag vanuit Enschede naar de Liemers afgereisd om mee te doen aan de achtste Survivalrun Loil. ,,Dit is echt leuk. Net even iets anders dan een gewone survivalrun.’’