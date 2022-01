Femke is pas 14 jaar, maar je kunt op haar stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Montferland

Blijdschap in 's-Heerenberg: gemeentelo­ket in Gouden Handen gaat weer open

’S-HEERENBERG/ DIDAM - Het gemeenteloket van Montferland in Gouden Handen in 's-Heerenberg gaat waarschijnlijk vanaf volgende week weer één dag per week open. Vanwege de gevolgen van de coronapandemie en de onderbezetting van het loket was deze lange tijd gesloten.

15 januari