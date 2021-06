Fietser gewond door botsing met auto in Didam

Verkeers­lich­ten bij prikpost GGD in Zevenaar: deze week 1.650 bezoekers per dag

10 juni ZEVENAAR - Om de bezoekersstroom van de GGD-prikpost aan de Lentemorgen in Zevenaar in goede banen te leiden, staan er tijdelijk verkeerslichten. Deze week kregen 1.650 mensen per dag hun vaccinatie in de Zevenaarse sporthal.