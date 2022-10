Fietser komt lelijk ten val op kruising in Didam: gewond naar ziekenhuis

Dinxper­loër blijft in cel voor aanslag met brandbom in ’s-Heerenberg; advocaat vraagt tevergeefs om vrijlating

’S-HEERENBERG - Een 34-jarige Dinxperloër, die een molotovcocktail zou hebben gegooid naar een flat in ’s-Heerenberg, komt niet meteen vrij. Daarom had zijn advocaat gevraagd, maar de rechter bepaalde dat hij in de cel moet blijven.

