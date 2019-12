File op A12 kost Achterhoekse transporteurs ieder jaar tonnen

Riffs en meezingers in hard-rock-Markt­hal: ‘Wat een energieni­veau’

15 december DIDAM - Omwonenden van de Markthal in Didam konden zaterdagmiddag en -avond wellicht ook horen: de bekende gitaar-riff van Deep Purple’s ‘Smoke on the water’. Even later de stampende beat van ‘Another one bites the dust’ van Queen.