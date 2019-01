Filmhuizen maken klapper met Bohemian Rhapsody

Onder andere het Barghse Huus in 's-Heerenberg, Filmhuis Didam en De Gruitpoort in Doetinchem maken deze dagen een klapper. ,,We trekken zo'n 600 bezoekers met de film, dat is bij ons nog nooit vertoond. Uniek in ons bestaan”, zegt coördinator film en theater van Het Barghse Huus Remco Peters (27) in ‘s-Heerenberg. ,,We hebben al twee extra voorstellingen ingelast om een beetje aan de vraag te kunnen voldoen want de geplande avonden zijn uitverkocht.”