Flink stuk omrijden richting Nederland vanwege werk aan snelweg A3 bij Emmerik

‘Dieks’ café en cafetaria De Viersprong in oude glorie hersteld: ‘In dit pand liggen zoveel emoties’

NIEUW-DIJK - In maart 2020 ging de pin erop. Door de uitbraak van het coronavirus moest alle horeca in Nederland sluiten. Ook café Tante Dies. Sindsdien was het stil in de Nieuw-Dijkse kroeg. Maar nu wil René Derksen het café weer in oude glorie te herstellen.

17 september