Flinke blikschade na botsing auto en maaltijdbezorger in Didam

Drugspand met amfetamine en GHB in ‘s-Heerenberg gesloten

25 april ‘s-HEERENBERG - Een woning op het Bergerveld in ‘s-Heerenberg is woensdag voor drie maanden gesloten omdat de politie daar begin dit jaar amfetamine en GHB heeft gevonden. Het is het vierde drugspand in korte tijd dat in de gemeente Montferland wordt gesloten.