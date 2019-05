Flyeren op de grens in oude douanepakken: ‘Ga stemmen’

Veldhorst noemt in dit verband het invoeren van de euro en het verdwijnen van grenscontroles. ,,In Emmerik bijvoorbeeld zit een containerhaven en in ‘s-Heerenberg ligt het euregionaal bedrijventerrein DocksNLD. Dat is er gekomen omdat de grenzen open zijn. Dat is voor bedrijven interessant.



,,We zitten, vooral in de Achterhoek, in een krimpregio. Als je de grenzen gaat sluiten, komt de Achterhoek weer in een geïsoleerde positie terecht. Dat willen we niet. Dat is funest voor onze economie en de werkgelegenheid. We willen werk en bedrijven hier houden.’'