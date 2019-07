FNV: Laborijn-toestanden bij sociale dienst Montferland

Alleen maar vervallen grafstenen op Joodse begraaf­plaats in 's-Heerenberg: ‘Schandalig hoe het erbij ligt’

9 juli s-HEERENBERG – De plek van de Joodse begraafplaats is fraai, net in het Bergherbos pal achter de brandweerkazerne in 's-Heerenberg. Het aanzien is een heel stuk minder: onder het loof verscholen, achter een omheining van prikkeldraad doemen 22 schots en scheef staande zerken op. Een sinister beeld.