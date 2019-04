Fortuna Sittard helpt Superboeren en krijgt taarten uit Didam

Didammer Sjoerd Ars haalde de twee taarten maandagochtend op in de zaak van Berntsen. Ook Ars voetbalde in het verleden voor De Graafschap en is tegenwoordig technisch manager bij Fortuna Sittard. ,,Hij was er blij mee’’, vertelt Berntsen. ,,Hij vindt het natuurlijk wel mooi dat hij straks met een paar taarten binnen kan komen.’’



Op het gebak prijkt een foto van het tweede doelpunt van Diemers in de wedstrijd tegen NAC Breda, begeleid met de opdruk ‘Bedankt’. ,,Zo moet je met elkaar omgaan in het voetbal.’’



Berntsen, zelf ook supporter van De Graafschap, vertrouwt erop dat de Superboeren zich handhaven in de eredivisie. Ook al moet dat misschien via de nacompetitie gebeuren. ,,Natuurlijk gaan we het halen. Zeker als we zo blijven spelen als we de laatste tijd doen.’’