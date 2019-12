Geen brandstichting bij partycentrum Lara in Loil

LOIL - Het onderzoek naar de brand die zalencentrum Lara in Loil in de as heeft gelegd, heeft geen oorzaak opgeleverd. Er was aanleiding voor de politie om na te gaan of er sprake was van brandstichting. Dat is niet aangetoond.

Het partycentrum brandde in de nacht van zaterdag op zondag 20 oktober op het cafégedeelte na volledig uit. Bij de brand zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd.

Direct na de brand is ter plekke naar de brandhaard gezocht, maar die werd niet gevonden. In de weken erna heeft de politie buurtonderzoek gedaan, getuigen van de brand gesproken en camerabeelden bekeken. ,,De schade en omvang van de brand waren zo groot, dat veel sporen vernietigd zijn. Het is daarom niet met zekerheid te zeggen dat er sprake is van brandstichting”, zegt Jennifer Schoorlemmer van de politie.

Opgelucht

Mede-eigenaar Murat Sahingöz is opgelucht dat er geen sprake is van brandstichting. ,,Je maakt je toch zorgen als daarnaar wordt gekeken. Ook voor de veiligheid van je vrouw en kinderen is het belangrijk zoiets te weten. We zijn opgelucht dat het niet is aangetoond.”

Sahingöz wil het eetcafé en de zaal graag weer opbouwen. ,,Maar of dat mogelijk is, moet nog duidelijk worden. Het is ook een verzekeringskwestie. We hebben van de mensen uit Loil veel positieve reacties gekregen. Dat is fijn. Ze vragen ook wanneer we de zaak weer kunnen opbouwen, maar daar kunnen we nog niet zeggen.”

Quote De mensen in Loil vragen ook wanneer we de zaak weer kunnen opbouwen, maar daar kunnen we nog niet zeggen Murat Sahingöz , Mede-eigenaar Lara

Verenigingen uitgeweken