Gelderland niet bourgondisch genoeg voor wijnmakers

video Een mooi plekje voor het drumstel van Herman met één been: Yee-hah!

11:52 BEEK - Herman had één been. Maar hij drumde en had een markante gulle lach. De schoenmaker uit Beek speelde voor een fles jenever samen met zijn accordeonist Karel van 't Peeske op feestjes en partijen in de buurt. Het duo op leeftijd Limbeek en Salenbrink was een halve eeuw geleden vermaard. Niet om de muziek maar om de eigen humor. Het drumstel van Herman krijgt nu een ereplek in gemeenschapshuis de Averhof in Beek.