Gerda staat uren buiten in haar pyjama, terwijl de showroom achter haar huis afbrandt: ‘Ze mogen nu wel eens koffie komen brengen’

VIDEO en UPDATE Zeer grote brand in Didam onder controle: ‘De ramen van de showroom knalden eruit, we belden meteen de brandweer’

7:05 DIDAM - Aan de Parallelweg in Didam woedde dinsdagavond een zeer grote uitslaande brand. Het vuur werd rond 20.30 ontdekt in een showroom van een parketbedrijf. Tegen 01.15 uur ’s nachts is het sein brand meester gegeven, de brandweer was daarna nog uren druk met nablussen.