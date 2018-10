Geschorste vishandelaar van de markt in 's-Heerenberg stapt op

Een buitengewoon opsporingsambtenaar van Montferland constateerde eind augustus dat de vishandelaar aan de stroomvoorziening van de gemeente had gezeten. De gemeenschappelijke stroomverdeelkast van de markt is eigendom van de gemeente en is toegankelijk voor enkele gemeenteambtenaren.

Verbaasd

De gemeente heeft de marktkoopman begin september laten weten dat hij voor vier marktdagendagen van de markt geschorst werd en dat Montferland 'voornemens is de standplaats in te trekken'. Mede-eigenaar Joris Bartels heeft vervolgens aangegeven geen gebruik meer te willen maken van zijn standplaats. Hij is verbaasd over de actie die er plaats heeft gehad. ,,Op deze manier hebben wij er geen plezier meer aan. Het doet zeer, maar wij kiezen voor plekken waar we wel welkom zijn. Wij moeten verder.''