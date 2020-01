Gevaarlijke, bijtende stof lekt uit vaten van bedrijf uit ‘s-Heerenberg

Bosrijk Montfer­land wil er nóg eens duizenden bomen bij

13 januari DIDAM/ BEEK - Tussen de 20.000 tot 50.000 bomen moeten de komende jaren extra geplant worden in Montferland. De bosrijke grensgemeente wil het groene imago versterken en het bomen- en struikenbestand drastisch uitbreiden. Een herdenkingsbos, met bomen die geboorte of overlijden herdenken, is een van de opties.