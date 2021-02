Gewonde bij schietpartij in Didam, aanleiding onbekend

Zo gaat de nieuwe was- en strijkser­vi­ce van de gemeente Montfer­land eruitzien

24 februari DIDAM/ ’s-HEERENBERG - ,,Schat, de meneer aan de deur komt onze waszak ophalen.” Per 1 april is het niet meer de thuishulp, maar een stomerij die zich ontfermt over de vuile kleding van Montferlanders met een Wmo-indicatie voor de was. ,,Montferland is de eerste gemeente die dit zo doet", zegt Frank Derksen van zorgaanbieder ZorgPlus, die de was- en strijkservice op zich gaat nemen.