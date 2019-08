Gewonden bij ernstig ongeval op A12, verkeer loopt helemaal vast

Dierenambu­lan­ce sloopt muur om jonge kat te redden: ‘Laten sterven was geen optie’

26 augustus BRAAMT - Een katje dat zo'n 24 uur vast zat in een spouwmuur van een woning in Braamt, is afgelopen weekend gered door medewerkers van de Dierenambulance. Het jonge dier zat op zolder met de moederpoes en was naar beneden gevallen in het gat van de spouwmuur.