Gezinshuis in coronatijd: ‘Onze kinderen worden uitgescholden’

Toen Gort op 15 maart hoorde dat alle scholen tot zeker 6 april op slot gingen, maakte ze die zondag direct een nieuw dagprogramma voor de kinderen. ,,Voor alle kinderen geldt dezelfde structuur”, zegt Gort.



,,Doordeweeks staan we elke morgen even vroeg op. Daarna ontbijten we en begint iedereen aan zijn schoolwerk. Om 11.00 uur gaan we een uurtje wandelen, fietsen, skeeleren of steppen met z’n allen. Na de lunch rusten we gezamenlijk. Vervolgens sporten we vijf kwartier met de kinderen, wordt er huiswerk gemaakt en tenslotte is er tijd voor ontspanning.’’



Dat werkt goed, al was het voor iedereen wel even wennen. ,,Voor de kinderen is het lastig te snappen. Sommige kinderen hebben geen idee wat anderhalve meter afstand is. Het is ook moeilijk uit te leggen dat ze niet naar school of stage kunnen, terwijl ze zelf niet ziek zijn. Dat is zelfs voor kinderen en jongeren zonder beperking al ingewikkeld. Gelukkig is er het Jeugdjournaal, dat het voor de meeste kinderen begrijpelijk maakt.’’



Kinderen vinden het ook moeilijk dat ze geen bezoek mogen ontvangen en ook niet naar hun ouders mogen.