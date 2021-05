Glazenwasser Marcel schreef een dagboek: ‘We staan bekend als asociale criminelen’

30 kilometer per uur wordt de norm in centrum van Didam

14 april DIDAM - De automobilist is duidelijk te gast in het centrum van Didam als de herinrichting afgerond is. De Wilhelminastraat en Raadhuisstraat worden in hun geheel 30 kilometerwegen. Daarnaast wordt de T-splitsing van deze twee straten ter hoogte van de Mariakerk een gelijkwaardige. ,,Dat haalt de snelheid er goed uit”, zegt wethouder Oscar van Leeuwen.