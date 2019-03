Grensgemeenten: maak werk van logistieke ‘XXL- hotspot’

DIDAM - Emmerik, Montferland en Zevenaar willen hun bedrijventerreinen als dè logistieke hotspot van Gelderland snel kunnen uitbouwen. De burgemeesters van de drie gemeenten roepen de partijen in de provincie, die nu onderhandelen over een coalitieakkoord, in een gezamenlijke brief op om ruimte te geven aan het grensoverschrijdende knooppunt EMZ.

Concreet willen de drie dat in 's-Heerenberg het bedrijventerrrein DocksNLD zo snel mogelijk en op langere termijn 7Poort in Zevenaar fors kunnen groeien en daarmee ook de haven en bedrijvigheid in Emmerik. In ‘s-Heerenberg is de beschikbare grond voor vestiging van grote internationaal opererende transportbedrijven, in de logistieke sector bekend onder de naam XXL-bedrijven, met de uitgifte van DocksNLD1 zo'n beetje uitverkocht. In Zevenaar gaat het als gevolg van de toekomstige aansluiting van de A15 op de A12 richting Duitse grens razendsnel met de uitgifte van bedrijvenpercelen. Onlangs werd een terrein van 19 hectare voor de bouw van een distributiecentrum voor XXL-bedrijven op 7Poort aan de man gebracht. In Emmerik hetzelfde beeld: er zijn nauwelijks nog kavels beschikbaar na de uitgifte afgelopen jaar van 15 hectare aansluitend op het huidige bedrijventerrein langs de A3.

De provincie heeft steeds op de rem gestaan bij de ontwikkeling van nieuwe locaties op DocksNLD2 en 7Poort omdat het een overschot aan bedrijventerreinen in het werkgebied van de regio Arnhem Nijmegen wil terugdringen. In het zogeheten Regionaal Programma Werklocaties (RPW) staan niet verkochte kavels in de Liemers op de nominatie geschrapt te worden. De Liemerse gemeenten verzetten zich fel tegen dit voornemen.

De drie grensgemeenten willen dat de provincie hen de ruimte geeft optimaal de kansen op economische groei in de logistieke sector te benutten. Een eigen onderzoek door een Duits en Nederlands bureau moet aangeven hoe de ontwikkeling van het EMZ eruit moet komen te zien. ,,We steken de hand uit naar de provincie om met ons mee te doen. We doen nu een stevig onderzoek om te onderbouwen hoe we hier de mooiste logistieke hotspot van Gelderland kunnen maken”, zegt burgemeester Luciën van Riswijk van Zevenaar.

Samen met zijn Duitse collega Peter Hinze benadrukt hij de unieke grensoverschrijdende samenwerking en de aanwezigheid van de modaliteiten weg, water en spoor. ,,EMZ klinkt voor deze driehoek misschien ook wat jargonachtig. Misschien dat we het gebied de golden triangle gaan noemen of het Dauerhafte Dreieck.”

