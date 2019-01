Grensverkeer Duitsland: hinder door langdurig onderhoud brug én dijk Emmerik

Albert Heijn Didam geeft strijd om plek in centrum niet op

11 januari DIDAM - Voor Albert Heijn in Didam is de strijd om een plek in het centrum van het dorp te bemachtigen geen gelopen race. De uitspraak van de kortgedingrechter dat er geen spoedeisend belang is om verkoop van de betreffende locatie aan ontwikkelaar Groenstaete te voorkomen, wil volgens AH-eigenaar Didam Have bv niets zeggen over de inhoud van de kwestie.