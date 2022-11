Groot verdriet bij Didamse Iris: rechter beslist dat haar overleden vader toch in Thailand gecremeerd moet worden

Vorige week diende bij de rechtbank een kort geding met als inzet: wie mag Johannes laten cremeren? Iris Akkermans is officieel zijn dochter en dacht daarom het recht te hebben haar in Bangkok overleden vader naar Nederland over te laten brengen.



Maar in Thailand was er nóg een vrouw die zei zijn dochter te zijn: zij verzorgde de laatste jaren de dementerende Johannes. Officieel was zij níet zijn dochter, maar met behulp van een in Thailand gemaakt dna-bewijs probeert ze in een andere procedure alsnog erkend te worden als dochter.