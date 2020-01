Grote verkeerscontrole op A18 bij Didam: drie auto's in beslag genomen

De controle is om 15.00 uur begonnen en duurt tot 21.00 uur. Het is een gezamenlijke controle van de politie, Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee.



De verkeerscontrole is bij de parkeerplaats van het Stille Wald. De politie kon vooralsnog geen cijfers geven over het uitdelen van boetes. Daarover volgt later nog informatie. Vanwege de controle moeten voertuigen die vanuit beide richtingen komen mee naar de parkeerplaats.