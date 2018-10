Hanneke Visser (95) schuifelt niet meer door haar Braamt

De verse maaltijd maakt de Averhof compleet

15 oktober BEEK - De badkamer is omgeturnd tot een functionele moderne keuken met alle benodigde apparatuur. Henk ter Voert noemt het liefkozend 'de keukenhof' van het Beekse gemeenschapshuis de Averhof. Er gaat vers gekookt worden. Voor eenzamen, voor ouderen, voor mensen die het nodig hebben. En dat zijn er best veel, weet de voorzitter van de de Katholiek Bond van Ouderen in Beek.