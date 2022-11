Hans (77) heeft 675 huwelijken voltrokken en stopt nu als trouwambtenaar: ‘Eén dame heb ik drie keer getrouwd’

Hoe hij trouwambtenaar werd

,,Ik heb de akte van benoeming nog liggen: 17 september 1986. De hele familie ging mee naar de rechtbank in Arnhem, waar ik de akte moest ondertekenen. ‘Kunnen jullie pa één keer voor de rechtbank zien’, zei ik.



Op dat moment was ik wethouder in de toenmalige gemeente Bergh. Toen de trouwambtenaren vanwege ziekte van iemand krap zaten, vroegen ze of ik hen uit de brand kon helpen. Nou, vooruit.”



,,Begin 1987 was mijn eerste huwelijksvoltrekking. De nood was hoog: in die periode had je alleen in Bergh al tweehonderd huwelijken per jaar. Ter vergelijking: nu zit je in de hele gemeente Montferland op 130.”