Hardleerse Didammer (25) met ‘krankzinnig rijgedrag’ schept motorrijder: mogelijk rijbewijs kwijt en cel in

interview Als fulltime vrijwilli­ger tussen de bobo’s kreeg Henk heel wat voor elkaar voor het Liemerse bedrijfsle­ven

ZEVENAAR - Wat had Henk Dekker (74) zijn voorzitterschap bij ondernemersvereniging Lindus graag afgesloten met een verbreding van de A12. Maar het is hoog tijd voor een ander boegbeeld, vindt hijzelf. Over een geboren netwerker die elf jaar lang zo'n beetje fulltime vrijwilliger was.

1 oktober