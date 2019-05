Hardleerse oplichter uit Beek opnieuw in Opgelicht?!

60.000 euro schade aan gestripte woning

Ron Mering verhuurde een woning aan Van D. de J. op de voorwaarde dat hij de woning zou opknappen. In plaats van de waarde van de woning te verhogen, bracht Van D. de J. voor 60.000 euro aan schade toe door onder andere de CV-installatie uit de woning te slopen. Ook dat ontkent Van D. de J. in de uitzending. Mering heeft er weinig fiducie in dat hij ooit nog iets van die schade vergoed krijgt. Van D. de J. heeft onder andere in Beek en Doetinchem gewoond. Daarna zou hij respectievelijk naar Arnhem en Velp zijn verhuisd. De redactie van het programma kreeg hem na maanden onderzoek uiteindelijk te spreken op een zolderkamer die hij huurde in Velp.

Niet zo netjes

Van D. de J. ontkent in het programma dat hij wietkwekers heeft toegelaten tot panden die hij huurde. Hij zegt zich ‘wel iets te kunnen voorstellen’ bij het feit dat zo veel mensen financiële schade door hem hebben opgelopen. ‘Dat is niet netjes.’ De 30-jarige man zegt dat hij constant op de vlucht is en dat dat geen leuk bestaan is. Voor wie hij op de vlucht is wil hij in de uitzending niet vertellen.



Een dag na het bezoek van Opgelicht?! is hij uit zijn zolderkamer gezet, omdat daar de huur niet betaald werd.



De Gelderlander heeft Marc van D. de J. woensdag niet kunnen bereiken voor commentaar.