Hardrijder rijdt 100 ‘criminele kilometers’ op 60-kilometerweg in Braamt

Dit najaar besluit zwembad De Hoevert in Didam

9 februari DIDAM - Wethouder Ruth Mijnen wil dit najaar een beslissing nemen over zwembad De Hoevert in Didam. Mocht de keus op nieuwbouw vallen dan verwacht ze dat de zwemmers tot de oplevering van het nieuwe gebouw nog in het huidige bad terecht kunnen.