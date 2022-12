Harry de Vries blijft een jaar langer tijdelijk de baas in Montferland: ‘We zijn een hele goede combinatie’

Dit maakt de gemeente Montferland bekend. Tot tevredenheid van de vertrouwenscommissie, die had geadviseerd De Vries langer in functie te houden. Voorzitter Els Rutting-Baars, is bijzonder tevreden met het besluit van de minister. ,,Harry de Vries en de gemeenteraad van Montferland zijn een hele goede combinatie. We zijn blij dat de minister dit ook ziet.”



Die is akkoord gegaan met de wens vanuit Montferland, zo meldde de Gelderse Commissaris van de Koning John Berends onlangs. Formeel heet het dat ‘de verlenging van de niet-openstelling van de burgemeestersvacature’ wordt verlengd tot 1 november 2023.