Harry de Vries leidt dossier DocksNLD2, tot verbazing van de oppositie: ‘Wethouders durven het niet aan’

Laatste Achterhoek Spektakel Toer in de DRU weer oergezel­lig festival; echtpaar Keuper krijgt prijs

Met een vol programma was de Achterhoek Spektakel Toer in de DRU in Ulft weer erg gezellig. De 3.000 bezoekers genoten op het zonovergoten festival van muziek, theater, circus en poëzie.